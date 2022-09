Kaag tevreden met goede, tijdige bijdrage aan EU-begrotingsdebat

Minister Sigrid Kaag (Financiën) denkt dat Nederland een „hele goede, tijdige bijdrage” heeft geleverd aan de gesprekken die binnen de EU zijn begonnen over de beoogde hervorming van de Europese begrotingsregels. Tijdens een tweedaagse bijeenkomst met haar Europese collega’s in Praag heeft ze de visie van het kabinet kunnen toelichten nadat ze eerder dit jaar samen met Spanje een document over het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact (SGP) uitbracht. De Europese Commissie komt volgende maand met een advies over de regels.