Weinig Nederlanders realiseren zich dat honderden miljoenen mensen op aarde niet kunnen lezen. In totaal gaat het om 771 miljoen mensen ouder dan 15 jaar, dus kinderen zijn daar niet in meegeteld. Dat is meer dan het aantal inwoners van het hele Europese continent. Kunnen lezen is kennelijk niet vanzelfsprekend, maar iets om dankbaar voor te zijn.