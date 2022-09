De opvang en zorg voor de tienduizenden gevluchte Oekraïners kosten Nederland tot dusver naar schatting 2,3 miljard euro. Pakweg de helft daarvan gaat naar de gemeentelijke en particuliere opvang (1,2 miljard euro), staat in een brief van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de Tweede Kamer. Hij geeft daarin een opsomming van de bedragen die al zijn betaald of gereserveerd voor Oekraïners.