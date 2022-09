Slachtoffers in zedenzaak rond ex-directeur Kanjer Wens gehoord

De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag bepaald dat in de strafzaak tegen Peter V. (54), voormalig directeur van de inmiddels opgeheven stichting Kanjer Wens, een aantal vermoedelijke slachtoffers als getuige gehoord moet worden. Het gaat om veelal jonge jongens, met wie V. volgens het Openbaar Ministerie ontucht heeft gepleegd. Zij zullen gehoord worden in een speciale, kindvriendelijke studio, onder regie van de rechter-commissaris.