Twee verdachten langer vast voor dood man Helvoirt, eentje vrij

Twee mannen van 20 en 24 jaar oud uit Waalwijk, die eerder deze week werden opgepakt in het onderzoek naar de dood van een 68-jarige man uit Breda, blijven zeker twee weken langer vast. Dit heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten, meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer werd op 20 mei ernstig gewond aangetroffen in het buitengebied van het Brabantse Helvoirt en overleed later aan zijn verwondingen. Een derde verdachte (37) uit Waspik komt op vrije voeten, hij blijft wel verdachte in de zaak.