Gratis busvervoer in deel Zuid-Holland, maar deels in touringcars

Het bedrijf had 140 bussen besteld bij Iveco en 112 bij Van Hool. Nadat die Belgische busbouwer dit jaar failliet was gegaan, kwam Qbuzz als alternatief uit bij het Chinese Yutong. De eerste vijftig bussen uit China zijn binnen, de rest volgt komend jaar. Qbuzz kreeg onlangs ook slecht nieuws van Iveco. In eerste instantie zouden door vertraging in de productie enkele tientallen elektrische bussen later komen, maar naar nu blijkt, gaat het om bijna honderd bussen.

Qbuzz gebruikt daarom tijdelijk een groot aantal dieselbussen, waaronder touringcars, om de dienstregeling uit te voeren. De touringcars zijn minder toegankelijk, bijvoorbeeld voor reizigers met een kinderwagen of rolstoel. Ze missen ook schermen met reisinformatie en in- en uitcheckapparatuur.

„De leveringsproblemen en dat dit zo kort voor de start duidelijk is, betreuren we enorm. Qbuzz is verkeerd ingelicht door de leverancier”, zegt algemeen directeur Annemarie Zuidberg. „Maar we zorgen ervoor dat er een bus komt om reizigers op bestemming te brengen en tegelijkertijd blijven we hard werken om de service snel te verbeteren.”

De provincie Zuid-Holland „baalt stevig” van de situatie, zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen. „Voor ons staat één ding voorop en dat is dat de reizigers volgens dienstregeling moeten kunnen reizen. Hierin accepteren wij geen afwijking.” De provincie overweegt maatregelen te nemen, zoals het opleggen van een boete, omdat Qbuzz zich niet houdt aan de afspraak om volledig emissieloos te rijden.