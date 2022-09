Het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de scheepvaartverbinding vanuit Gent in België naar de Westerschelde in Nederland en vice versa, is weer gewoon bevaarbaar. Op het kanaal golden door de droogte wekenlang veel beperkingen. Nu het heeft geregend en er meer water naar het kanaal stroomt, is het waterpeil in het kanaal weer op het normale niveau, aldus de Belgische havendienst.