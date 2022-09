Het bestuur van BIJ1 in Amsterdam doet tijdelijk een stap terug en wil zo druk uitoefenen op de fractie van de partij in de hoofdstad om een knoop door te hakken bij het kiezen van een nieuwe fractievoorzitter. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na berichten van Het Parool over spanningen binnen de fractie en tussen de fractie en het bestuur van de Amsterdamse afdeling van BIJ1.