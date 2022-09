De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds en op verscheidene punten structureel tekort. Er is ook veel te weinig samenhang in de aanpak van kwesties over fijnstof, opwekking van hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de tweejaarlijkse Monitor van de Nationale Omgevingsvisie.