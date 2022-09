EY wil adviesdiensten scheiden van boekenonderzoek

Ernst & Young (EY) is van plan zijn activiteiten voor boekenonderzoek te scheiden van de consultancydivisie. Accountants die de audit uitvoeren op de jaarverslagen van tal van miljardenbedrijven komen dan los te staan van alle adviseurs die klanten bijstaan op het vlak van bijvoorbeeld belastingen, overnames of digitalisering. Die laatste divisie groeit namelijk veel harder en zou na de ingreep minder last hebben van de strenge regels waaraan de auditactiviteiten zijn gebonden.