De asieldeal die de coalitie heeft gesloten, leidt tot nog meer asielzoekers die naar Nederland komen, stellen PVV en JA21 in een debat over de problemen in de asielopvang. Beide partijen willen een veel strenger beleid dat ertoe moet leiden dat de instroom van asielzoekers stopt en de uitstroom beter wordt aangepakt. Hetzelfde geldt voor BBB en de Groep Van Haga.