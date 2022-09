Nikkei fors hoger na sterker dan verwachte groei Japanse economie

De aandelenbeurs in Tokio ging donderdag flink vooruit. Een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie zorgde voor optimisme bij beleggers. Daarnaast werd de stemming gesteund door het stevige herstel op Wall Street, waar positief werd gereageerd op het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve. Uit dat rapport van de centrale bank bleek dat in verschillende Amerikaanse regio’s sprake is van een voorzichtig afkoelende inflatie. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit in Europa, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.