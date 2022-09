De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente verder verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan. De grote vraag is hoe groot die stap zal zijn. Mogelijk wordt de rente met driekwart procentpunt verhoogd. In juli kwam de ECB al met een rentestap van een half procentpunt. Dat was de eerste renteverhoging door de centrale bank sinds 2011.