Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet nog veel beslissingen nemen over de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant, een dorp in gemeente Noordoostpolder. Dat doet hij pas als hij met inwoners en de gemeenteraad heeft gesproken, heeft commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland woensdagavond gezegd.