In het kerkgebouw De Poort is woensdagavond een emotionele bijeenkomst om de slachtoffers te herdenken van het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beijerland. Op de bijeenkomst zijn onder meer nabestaanden, direct betrokkenen, leden van de ijsclub, inwoners van Zuidzijde en hulpverleners aanwezig.