De bevoorrading van Duitse tankstations met reinigingsvloeistof voor uitlaatgassen is in het gedrang gekomen. De grootste producent van AdBlue, de reiningingsvloeistof die nodig is om veel moderne dieselvoertuigen op de weg te houden, maakte bekend bijna door zijn voorraad heen te zijn. Vanwege de hoge gasprijzen is de productie namelijk stilgelegd.