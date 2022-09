Rusland heeft de geplande lancering van een maansonde met een jaar uitgesteld. Het ruimtevaartbureau Roskosmos liet weten dat er sprake is van technische problemen die niet op tijd kunnen worden verholpen. Daarmee is de veiligheid van het project volgens de organisatie in het geding. De lancering moet nu plaatsvinden tussen juni en oktober 2023. Aanvankelijk zou de sonde al in 2012 de lucht ingaan.