Dat de Nederlandse gasopslagen met gemiddeld 80 procent zijn gevuld is „goed nieuws” en samen met andere bronnen „zijn we wel voorzien qua leveringszekerheid”, zegt René Peters, directeur gastechnologie bij TNO. Tegelijkertijd wijst hij wel op het probleem van de betaalbaarheid van dat gas omdat mensen „hun rekening zien verdubbelen of meer”.