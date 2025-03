AEX-index veert op door hoop afzwakking importheffingen VS

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 921,04 punten. Een dag eerder verloor de AEX nog 1,8 procent. De MidKap klom 1,4 procent tot 868,42 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 1,9 procent, na de koersverliezen van tot ruim 3 procent op dinsdag.

De DAX in Frankfurt steeg 2,8 procent door de hoop op meer overheidsbestedingen. De waarschijnlijke nieuwe Duitse coalitie van christendemocraten (CDU/CSU) en sociaaldemocraten (SPD) wil meer investeren in defensie. Daarvoor moet de regering de zogenoemde schuldenrem deels loslaten. Naast meer geld voor defensie, moet er ook een speciaal fonds van 500 miljard euro komen voor de achterstallige infrastructuur. De Duitse wapenleveranciers Rheinmetall en Hensoldt stegen tot 6 procent.

ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 7 procent. China liet tijdens het Nationaal Volkscongres weten de staalindustrie van het land te dwingen om de productie te verlagen. De overheid wil daarmee het ​​enorme staaloverschot terugdringen en de winstgevendheid van de staalfabrieken herstellen. China is goed voor ruim de helft van de wereldproductie van staal, maar kampt met een zwakke binnenlandse vraag door de problemen in de bouwsector. Dat heeft ervoor gezorgd dat Chinese producenten elders naar klanten zijn gaan zoeken en goedkoop staal op de Europese markt hebben gedumpt.

IMCD verloor 0,2 procent. De chemicaliëndistributeur boekte vorig jaar meer omzet, maar zag de nettowinst dalen. Volgens topvrouw Valerie Diele-Braun wist IMCD in de afgelopen drie kwartalen weer te groeien, na een zwak eerste kwartaal. Het bedrijf blijft zich richten op duurzame groei, maar gaf geen concrete verwachtingen af voor dit jaar.