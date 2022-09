Vervoerders van pluimvee, broedeieren en varkens moeten hun veewagens en containers beter schoonmaken en ontsmetten. Dat is dringend noodzakelijk om de verspreiding van vogelgriep en Afrikaanse varkenspest te voorkomen, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Uit controles van de NVWA in het afgelopen jaar is gebleken dat de hygiënemaatregelen niet overal even goed worden nageleefd.