Veel jonge mensen die in de zorg werken, overwegen hun vaste baan op te zeggen en door te gaan als zelfstandige of flexwerker. Dan hebben ze meer te zeggen over hun werkdagen, kunnen ze hun baan beter combineren met hun privéleven en krijgen ze een hoger salaris, zegt vakbond FNV. Die heeft een enquête laten doen onder 4550 mensen die in de zorg werken.