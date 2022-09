Staatssecretaris komt in Bant praten over tweede aanmeldcentrum

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) komt woensdagavond in Bant praten met omwonenden over de mogelijke komst van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant (gemeente Noordoostpolder). Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA heeft in Bant een kavel gekocht om het centrum in Ter Apel te ontlasten. Directeur Milo Schoenmaker van het COA is ook bij de inloopavond, net als de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie en de marechaussee.