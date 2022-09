Er zijn nieuwe opvangplekken gevonden voor in totaal duizend vluchtelingen. De gemeente Boxtel (Noord-Brabant) gaat tijdelijk 450 vluchtelingen opvangen op landgoed Velder in Liempde. Ook de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam gaan in totaal 450 vluchtelingen opvangen, meldt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. In Nieuwegein komt een cruiseschip voor honderd vluchtelingen.