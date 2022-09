Spanje heeft een eind gemaakt aan de discriminatie van huishoudelijk personeel. Personen die bijvoorbeeld schoonmaken, de tuin onderhouden of bejaarden verzorgen krijgen voortaan dezelfde rechten als werknemers in andere sectoren. Dat betekent onder meer financiële steun in geval van werkloosheid en bescherming tegen ongefundeerd ontslag. De regering heeft de daarvoor benodigde wetgeving dinsdag in Madrid bekrachtigd.