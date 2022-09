Het kabinet moet snel met een langetermijnplan komen voor Oekraïense vluchtelingen. Ze verkeren nu in onzekerheid over hun positie in Nederland en de mogelijkheden die ze hier krijgen. De overheid moet met plannen komen voor onderwijs, zorg en werk en er rekening mee houden dat een deel van deze groep permanent in Nederland kan blijven. Dat staat in een advies van de Adviesraad Migratie (ACVZ).