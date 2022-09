Rutte: timing boerenperspectief afhankelijk van conclusies Remkes

Het opstappen van landbouwminister Henk Staghouwer leidt volgens premier Mark Rutte „niet tot vertraging in de gesprekken die gaande zijn” met boeren. Ook de brief met maatregelen om boeren meer perspectief te geven zal door het ontslag van Staghouwer niet later komen. De timing van de ‘perspectiefbrief’ is afhankelijk van hoe „diepgravend” de conclusies zijn van Johan Remkes, die de afgelopen weken de stikstofgesprekken leidde.