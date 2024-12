De belangrijkste rebellengroep achter de plotselinge verdrijving van president Bashar al-Assad heeft een radicaal-islamitische oorsprong. Meerdere Kamerleden vroegen zich daarom af of het Westen toenadering zou moeten zoeken tot de nieuwe machthebbers of zou moeten afwachten hoe zij zich ontpoppen. Maar hulporganisaties en Syrië-experts die de Kamer woensdag raadpleegde, manen tot haast.

Syrië zit aan de grond, brengen onder meer vertegenwoordigers van UNHCR, Stichting Vluchteling, de samenwerkende Nederlandse hulporganisaties en Syrië-kenners Erwin van Veen en Nikolaos van Dam in herinnering. Om het land op te bouwen is snel veel hulp nodig. En de kans dat het nieuwe bewind niet radicaliseert of wordt uiteengespeeld door bemoeizuchtige buurlanden, is juist groter als het Westen het steunt en de betrekkingen met Syrië herstelt, stellen die laatsten.

De toon van rebellengroep HTS is tot dusver vertrouwenwekkend, menen eigenlijk alle sprekers. Ze zien vooralsnog geen aanwijzingen voor een afrekening met aanhangers van het Assad-regime of met etnische of religieuze minderheden.