Archeologen ontdekken Romeinse weg naar Domplein in Utrecht

De noordelijke grens van het Romeinse Rijk liep dwars door Nederland, langs de Rijn. Onderdeel van deze zogeheten limes (Latijn voor grens) was een metersbrede grindweg, die door de gemeente Utrecht ook wel de „A1 van Romeins Nederland” wordt genoemd omdat de weg belangrijk was voor bijvoorbeeld troepenverplaatsingen en berichtenverkeer. Ter versterking van de limes bouwden de Romeinen onder meer forten, zoals die bij het huidige Utrecht. De weg die archeologen daar onlangs hebben ontdekt, was een aftakking van de limesweg die vermoedelijk naar dat fort liep.

Behalve de weg hebben archeologen ook een onderdeel van een tuig voor karren of wagens gevonden. Ook werd een versierde, massief zilveren kop van vermoedelijk een haarnaald opgediept.

„De ontdekking van deze aftakking in combinatie met de gedane vondsten laat opnieuw zien dat het belangrijk is, om in een vroeg stadium van ruimtelijke ontwikkeling archeologisch onderzoek te doen”, zegt de Utrechtse wethouder Rachel Streefland, die erfgoed in haar portefeuille heeft. „Deze informatie wordt meer dan eens gebruikt in de verdere ontwikkeling van de stad. Zo verbindt erfgoed het verleden met het heden.”