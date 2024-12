Man (30) aangehouden voor seksuele uitbuiting vrouwen

Binnenland

Een 30-jarige man uit Zwolle is maandag opgepakt in Amsterdam omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de seksuele uitbuiting van vrouwen en bij witwassen, meldt de politie woensdag. De politie kwam de man op het spoor door onderzoek naar informatie over een aantal vrouwen dat vermoedelijk online voor seksuele diensten werd aangeboden op meerdere plekken in Nederland.