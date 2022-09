Gemiddelde wachttijd voor autorijexamen daalt naar 15 weken

De gemiddelde wachttijd om rijexamen met de auto te kunnen doen blijft langzaam dalen. Examenkandidaten moeten landelijk gemiddeld nu 15 weken geduld hebben, komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Voor mensen die in juli examen deden, bedroeg de gemiddelde wachttijd nog 16,5 weken. De maand ervoor was dit 19 weken en in april moesten kandidaten zelfs gemiddeld 21 weken geduld hebben.