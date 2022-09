Op een stuk heide in het Gelderse Uddel is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Volgens de veiligheidsregio is sprake van flinke rook- en geuroverlast die met name in de richting van het nabijgelegen Ermelo goed waar te nemen is.