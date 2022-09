Miljardair Elon Musk moet al zijn sms-berichten van de eerste zes maanden van dit jaar aan Twitter overhandigen. Dat is althans de eis die Twitter bij een rechter heeft neergelegd. Volgens het socialemediabedrijf werkt Musk niet mee aan het uitwisselen van bewijs in aanloop naar het proces over de geklapte overname van Twitter. Ook sms-jes van Musks rechterhand Jared Birchall zouden overhandigd moeten worden.