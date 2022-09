Het Britse satellietbedrijf OneWeb zet noodgedwongen een last van omgerekend zo’n 230 miljoen euro in de boeken. De onderneming cancelde eerder het plan om tientallen satellieten met behulp van Russische raketten de ruimte in te brengen na de Russische inval in Oekraïne. Probleem was wel dat deze al waren verscheept. Daarop nam Moskou de satellieten in beslag.