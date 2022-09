Industrieel concern VDL heeft in de eerste zes maanden meer omzet behaald ondanks een turbulente situatie in de wereld. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen droegen daaraan bij, behalve de auto-assemblage bij VDL Nedcar. De fabriek in het Limburgse Born had last van materiaaltekorten en moest verschillende keren de productie staken.