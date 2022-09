RDW schrijft 80.000 eigenaren onverzekerde landbouwvoertuigen aan

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is gestart met het actief benaderen van eigenaren van landbouwvoertuigen die nog geen verzekering hebben afgesloten. Het gaat om ongeveer 80.000 eigenaren van voertuigen, meldt het Verbond van Verzekeraars. In de brief wordt gewezen op de verzekeringsplicht die sinds 1 januari geldt voor tractoren, aanhangwagens, graaf- of veegmachines en zogeheten motorrijtuigen met beperkte snelheid.