In de parkeergarage van een wooncomplex aan Laan van Wateringse Veld in Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. De brandweer ontruimde 35 huizen en de bewoners werden in een bus van vervoersbedrijf HTM opgevangen. Drie woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard, de bewoners daarvan worden elders opgevangen. Alle overige geëvacueerden zijn inmiddels teruggekeerd.