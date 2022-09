Verblijfsstickers voor Oekraïners op door tekort aan grondstoffen

De zogenoemde verblijfsstickers waarmee Oekraïense vluchtelingen kunnen aantonen dat ze rechtmatig in ons land verblijven, worden na vrijdag tijdelijk niet uitgedeeld. Er is een tekort aan grondstoffen voor het zogeheten kinegram, zo meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag. Het kinegram is het echtheidskenmerk, een soort plaatje dat op een officieel document zit en van kleur en vorm kan veranderen, als het heen en weer bewogen wordt.