Ok-personeel Spaarne Gasthuis onderbreekt werk om cao

Personeel van de operatiekamers (ok’s) in Haarlem en in Hoofddorp van het Spaarne Gasthuis heeft donderdagochtend uit onvrede met de cao tijdelijk het werk neergelegd. Dat heeft het ziekenhuis laten weten. Hierdoor kon een aantal operaties niet worden uitgevoerd. Inmiddels is het personeel bezig met het inhalen daarvan en de verwachting is dat iedereen „op zeer korte termijn”alsnog kan worden behandeld. De werkonderbreking heeft geen invloed op de spoedzorg gehad, stelt het hospitaal.