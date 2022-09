Ruim zestig brandweerlieden hebben Peelbrand hele nacht bestreden

De situatie in de Mariapeel in Limburg, waar sinds woensdagochtend brand woedt, is in de nacht van woensdag op donderdag nauwelijks veranderd. Het vuur is sinds woensdagavond onder controle maar nog altijd is het sein brand meester niet gegeven. Zo’n zestig brandweerlieden zijn de hele nacht bezig geweest met blussen, wat door de duisternis en gevaarlijke rookontwikkeling werd bemoeilijkt. Medewerkers van Staatsbosbeheer moesten zich om die reden woensdagavond ook terugtrekken uit het bos.