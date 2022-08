Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt woensdagochtend vroeg met een inflatiecijfer over augustus volgens de Europese methode. In juli schoten de consumentenprijzen onverwacht weer omhoog wat tot een inflatie van 11,6 procent leidde. Ook deze maand zou er goed weer een toename kunnen komen, want de gasprijs ging de laatste weken hard omhoog.