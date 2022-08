Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vindt dat het kabinet een „goed verhaal” heeft richting de rechter. Hij doelt op de maatregel om nareizigers pas toe te laten in Nederland als de statushouder - de directe familie van de nareiziger - een woning heeft. „Als de rechter zegt dat het niet mag, dan zeg ik: met de manier waarop we mensen nu opvangen, voldoen we ook niet aan de regels.”