De drie Nederlandse commando’s die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden neergeschoten in het Amerikaanse Indianapolis zijn vermoedelijk vanuit een rijdende auto beschoten. Voorafgaand aan de schietpartij zou er een vechtpartij zijn geweest in een bar. Dat heeft de burgemeester van de Amerikaanse stad bekendgemaakt, zo melden lokale media WRTV en IndyStar.