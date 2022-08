Op de noodopvanglocatie bij de kazerne in Zoutkamp (Groningen) zullen vanaf uiterlijk 10 september maximaal (in uiterste nood) zevenhonderd mensen worden opgevangen. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft gestuurd aan de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp bij hoort.