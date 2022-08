Een liter diesel en een liter benzine kosten momenteel vrijwel evenveel. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers, dat de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bijhoudt, betaal je voor een liter Euro95 nu 2,189 euro. Dat is gelijk aan een dag eerder. Voor diesel moet 2,184 euro per liter worden betaald. Dat is bijna 3 cent meer.