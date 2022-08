Defensie houdt een straaljager van het type Joint Strike Fighter (JSF) aan de grond vanwege een mogelijke „technische tekortkoming” aan de schietstoel. Bij dat toestel is mogelijk wat mis met het explosiepatroon dat de schietstoel uit de cockpit kan schieten. De overige JSF’s worden ook geïnspecteerd of dat is reeds gebeurd. Dat meldt Defensie in een Kamerbrief.