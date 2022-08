In totaal drie mensen zijn donderdag vanuit het terrein voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel naar het ziekenhuis gestuurd, zegt een medewerker van Artsen zonder Grenzen (AzG) na berichtgeving van NU.nl. Donderdag meldde de hulporganisatie al dat er twee mensen naar het ziekenhuis moesten, van wie één een acute hartaanval had.