De 51-jarige man die begin deze week tot twee keer toe met zijn auto een vol terras bij een horecagelegenheid aan de Hogezoom in het Zeeuwse Renesse is opgereden, blijft nog veertien dagen langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Door de aanrijding raakte een vrouw gewond. De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.