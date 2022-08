De staking van NS-medewerkers is vrijdagochtend vroeg goed voelbaar op veel stations in het westen van het land. In Zuid-Holland ligt het treinverkeer na 04.00 uur zoals verwacht vrijwel volledig plat. In de NS Reisplanner is te zien dat vanuit onder meer Den Haag, Leiden, Rotterdam en Dordrecht de komende uren geen enkele NS-trein vertrekt.