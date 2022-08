Drie mannen die het Openbaar Ministerie vervolgt in verband met een in Rijsenhout ontdekt arsenaal aan wapens en explosieven blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald. Onder hen is de 51-jarige Sjaak B., die eerder naam maakte als wapenleverancier van de Amsterdamse onderwereld.