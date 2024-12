Binnenland

CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 gedogen een PVV-kabinet door een deal te sluiten over onderwijsbezuinigingen, vinden oppositiepartijen als GL-PvdA, Volt en DENK. „Dit is geen oppositie voeren, dit is gedogen”, zei Volt-leider Laurens Dassen in het debat over het woensdag afgesloten akkoord.